ABD'de Katolik Kilisesi taciz davaları yüzünden iflas kararı aldı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) New York'ta faaliyet gösteren Roman Katolik Kilisesi, bünyesinde görevli din adamlarına karşı açılan cinsel taciz davalarının maddi yükü nedeniyle iflas başvurusu yapmak zorunda kaldı.
New York'un Long Island bölgesinde bulunan Roman Katolik Kilisesine bağlı faaliyet gösteren Rockville Piskoposluğu tarafından yapılan açıklamada, kurumlarında çalışan bazı din adamlarına açılan cinsel taciz davalarından doğan tazminat nedeniyle kapatma kararı aldıklarını söyledi.
Piskopos John Barres, cinsel istismar mağdurlarının eşit bir şekilde tazminat almalarını amaçladıklarını söyledi.
Barres, iflas kararını kurumun borçlarını yapılandırmak için aldıklarını açıkladı.
John Barres, kuruma 200'den fazla dava açıldığını ve giderek artan dava masraflarını yüklenmeleri durumunda kilisenin ayakta kalamayacağını belirtti.
Katolik kilisesi, inceki yıllarda da 10 milyonlarca dolar tazminat ödemek zorunda kalmıştı.