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Dünya ABD'de kabus devam ediyor! Son 24 saatte...
Dünya

ABD'de kabus devam ediyor! Son 24 saatte...

ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 224 bin 732'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 17:29:00 -
ABD'de kabus devam ediyor! Son 24 saatte...

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 42 bin 696 artışla 8 milyon 388 bin 13'e yükseldi. Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 437 artarak 224 bin 732'ye ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 457 bini, yapılan test sayısı 125 milyon 685 bini geçti. Eyaletlere göre, 875 bin 557 vakayla California listenin başında bulunuyor. Bunu 870 bin 164 vakayla Teksas ve 755 bin 20 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti, 33 bin 477 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor. Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 7 milyon 552 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 235 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

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