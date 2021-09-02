  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD'de kabus 2 haftadır sürüyor
New York borsası karışık seyirle kapandı
Uğurcan Çakır'dan maç sonrası tepki
Arap Birliği, doğumu yaklaşan Filistinli hamile tutuklu için çağrıda bulundu
Dünya ABD'de kabus 2 haftadır sürüyor
Dünya

ABD'de kabus 2 haftadır sürüyor

ABD'nin batısında 14 Ağustos'ta başlayan ve kontrol altına alınamayan "Caldor" yangını nedeniyle acil durum kararı alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 02:11:00 -
ABD'de kabus 2 haftadır sürüyor

California'da yetkililer, şimdiye kadar yangının yüzde 20'sinin kontrol altına alınabildiğini açıkladı.

Yangında 800 kilometrekareden fazla alan zarar görürken, 53 bin kişinin tahliyesi istendi.

Yangının hızla yayılması üzerine California ve Nevada valileri acil durum ilan etti.

Yangında 490'dan fazla ev ve 12 iş yerinin zarar gördüğünü bildiren yetkililer, 34 bin yapının daha kül olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay