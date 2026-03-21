ABD’de Joro kabusu: İnsan eli büyüklüğünde örümcekler hızla yayılıyor

ABD’nin kuzeydoğusunda daha önce görülen istilacı Joro örümceklerinin yeniden ortaya çıktığı öğrenildi. Uzmanlara göre bu sarı renkli örümcek türü, bu yıl ülkenin daha derin bölgelerine yayılmaya hazırlanıyor.

Asya kökenli olan ve Japonya, Çin, Kore ile Tayvan’da doğal olarak bulunan türün popülasyonu, ABD'de 2024’teki artışın ardından yeniden yükselişe geçti. Bilim insanları, örümceklerin 'balonlanma' adı verilen yöntemle yayılabildiğini belirtiyor. Bu süreçte örümcekler, ipekten 'yelkene benzer' iplikler üreterek rüzgâr havalanabiliyor.

İLKBAHARDA YENİ DALGA GELİYOR

Daily Mail'e konuşan araştırmacılara göre yeni Joro örümcekleri ilkbaharda yumurtadan çıkacak. Bu yavrular, havada süzülerek kısa mesafeler kat edebiliyor ve araçlar ya da yükler aracılığıyla ülke geneline taşınabiliyor.

Şu ana kadar Georgia, Tennessee, Carolina eyaletleri, Kaliforniya, Virginia, Maryland ve Pensilvanya’da görülen tür, özellikle ağustos-ekim ayları arasında en büyük boyutuna ulaşıyor.

Dişi Joro örümcekleri parlak sarı gövdesi, mavi çizgileri ve kırmızı işaretleriyle dikkat çekiyor. Erkekler ise daha küçük ve kahverengi tonlarda. Dişiler bazen bir insan eli büyüklüğüne ulaşabiliyor ve nadiren de olsa erkeklerini yiyebiliyor.

ŞEHİR HAYATINA UYUM SAĞLIYOR

Araştırmalar, bu türün şehir ortamlarına beklenenden daha dayanıklı olduğunu gösteriyor. Georgia Üniversitesi bünyesinde yapılan, trafik titreşimlerini taklit eden testlerde örümceklerin davranışlarının değişmediği tespit edildi.

Uzman Andy Davis, sonbaharda bu örümceklerin yoğun trafik olan bölgelerin hemen yanında bile ağ kurabildiğini belirterek, “Bu tür şehir yaşamına şaşırtıcı derecede uyumlu,” dedi.

Her ne kadar zehirli bir tür olsa da uzmanlar Joro örümceklerinin insanlar veya evcil hayvanlar için ciddi bir risk oluşturmadığını vurguluyor. Ekolog Jose R. Ramirez-Garofalo, gazeteye yaptığı açıklamada, bugüne kadar ölümcül ya da tıbbi açıdan önemli bir ısırık vakasının kaydedilmediğini belirtiyor.

ASIL RİSK: EKOSİSTEM

Buna rağmen bilim insanları, türün 'istilacı' niteliğine dikkat çekiyor. Örümceklerin ABD’ye yaklaşık 10 yıl önce Doğu Asya’dan gelen yük konteynerleriyle ulaştığı düşünülüyor.

Akademik dergi Arthropoda’ya göre türün hızlı yayılmasının nedeni yüksek metabolizması, hızlı kalp atışı ve soğuk hava toleransı. Yapılan deneylerde dondurulan örneklerin yüzde 75’inden fazlasının hayatta kaldığı görüldü.

Gazeteye konuşan bir diğer uzman David Coyle, bu örümceklerin yerli türleri dışlayarak ekosistemde baskın hale gelebileceğini belirterek, “Sadece zararlıları avlayan masum canlılar değiller; ağlarına ne takılırsa yakalıyorlar,” dedi.