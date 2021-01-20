ABD'de Joe Biden'ın yemini öncesi kırmızı alarm! Tahliye başladı
ABD'de Joe Biden'ın yemini öncesinde Yüksek Mahkeme'de bomba alarmı, bina tahliye ediliyor.
Joe Biden'ın görülmemiş güvenlik önlemleri altında yemin etmesine yaklaşık bir buçuk saat kala, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi'nde bomba alarmı verildi.
CNN kanalı, bir yetkiliye dayandırdığı haberinde mahkeme binasının tahliye edildiğini ve çevredeki Ulusal Muhafızların sayısının artırıldığını duyurdu.
Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldı
ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık süresinin dolmasına saatler kala helikopterle Beyaz Saray'dan ayrıldı.