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Dünya ABD'de Joe Biden'ın yemini öncesi kırmızı alarm! Tahliye başladı
Dünya

ABD'de Joe Biden'ın yemini öncesi kırmızı alarm! Tahliye başladı

ABD'de Joe Biden'ın yemini öncesinde Yüksek Mahkeme'de bomba alarmı, bina tahliye ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 18:37:00 - 2021-01-20 19:06:23
ABD'de Joe Biden'ın yemini öncesi kırmızı alarm! Tahliye başladı

Joe Biden'ın görülmemiş güvenlik önlemleri altında yemin etmesine yaklaşık bir buçuk saat kala, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi'nde bomba alarmı verildi.

CNN kanalı, bir yetkiliye dayandırdığı haberinde mahkeme binasının tahliye edildiğini ve çevredeki Ulusal Muhafızların sayısının artırıldığını duyurdu.

Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldı

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık süresinin dolmasına saatler kala helikopterle Beyaz Saray'dan ayrıldı.

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Yorumlar

Holly wood nerede

hangi ülkede olduğunu şimdi biliyorum. Bunlar dünyayı meşgul etmekten başka bir şey yapmıyorlar
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