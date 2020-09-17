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Ekonomi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde seyretti
Ekonomi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde seyretti

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta 33 bin kişi azalarak 860 bine geriledi - Beklentinin üzerinde seyreden verinin, 850 bin olması tahmin ediliyordu

Yeniakit Publisher
2020-09-17 16:00:47 -
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde seyretti

WASHINGTON (AA) - ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Eylül ile biten haftada beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 860 bin oldu.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 12 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 33 bin kişi azalarak 860 bine geriledi.

Beklentinin üzerinde bir seyir izleyen verinin, söz konusu dönemde 850 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 884 binden 893 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya kıyasla 61 bin kişi azalarak 912 bine geriledi.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 5 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya göre 916 bin azalarak 12 milyon 628 bine düştü.


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