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Ekonomi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü
Ekonomi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta 48 bin kişi azalarak 709 bine geriledi - Beklentilerin üzerinde düşüş kaydeden ve Kovid-19 salgınının etkili olmaya başladığı mart ayından bu yana en düşük seviyeye inen verinin, 735 bin olması tahmin ediliyordu

Yeniakit Publisher
2020-11-12 17:57:14 -
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü

WASHINGTON (AA) - ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Kasım ile biten haftada 709 bin seviyesine gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 7 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 48 bin kişi azalarak 709 bine düştü.

Böylece, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olmaya başladığı mart ayından bu yana en düşük seviyeye indi.

Söz konusu haftada piyasa beklentisinin üzerinde bir azalış kaydeden verinin, 735 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 751 binden 757 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 33 bin 250 kişi azalarak 755 bin 250'ye geriledi.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 31 Ekim ile biten haftada bir önceki haftaya göre 436 bin azalışla 6 milyon 786 bin olarak kaydedildi.

Bu dönemde haftalık işsizlik maaşı başvuruları, mart ayından bu yana en düşük seviyeyi görmesine rağmen salgın öncesindeki seviyelerin oldukça üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularının düşüş hızının yavaşladığını ve Kovid-19 vakalarındaki artış ile yeni bir mali teşvik paketinin hayata geçirilmemesinin iyileşmeyi kısıtlayabileceğini belirtiyor.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı.

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