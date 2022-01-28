ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 4 haftada ilk kez...

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre haftalık işsizlik maaşı başvuruları 22 Ocak'ta sona eren haftada 30 bin düşerek 260 bin oldu.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 265 bindi. Başvurular böylece 4 haftada ilk kez geriledi.

Başvurular son haftalarda Omikron vakalarındaki artışın etkisiyle yükselmişti.

Bugün açıklanan diğer bir veriye göre dayanıklı mal siparişleri Aralık'ta yüzde 0.9 ile tahminlerden fazla düştü. Ulaşım hariç siparişler ise yüzde 0.4 arttı. Beklenti yüzde 0.3 artıştı. ABD ekonomisi 2021'in son çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 6.9 ile tahminlerden fazla büyüdü.