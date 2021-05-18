ABD'de İsrail'e öfke seli
Terör devleti İsrail'in Gazze'ye kanlı saldırıları, ABD'de protesto edildi.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/abdde-israile-ofke-seli-28848
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Terör devleti İsrail'in Gazze'ye kanlı saldırıları, ABD'de protesto edildi.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/abdde-israile-ofke-seli-28848
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