  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD'de İsrail'e öfke seli
Bakan Soylu MİT ve TSK'yı tebrik etti
18 yaşından küçükler BES kapsamına alındı!
Gazzeli yaralılar Mısır'a getirildi! İçlerinde 5 yaşında çocuk var
Dünya ABD'de İsrail'e öfke seli
Dünya

ABD'de İsrail'e öfke seli

Terör devleti İsrail'in Gazze'ye kanlı saldırıları, ABD'de protesto edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 01:47:00 -
ABD'de İsrail'e öfke seli

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/abdde-israile-ofke-seli-28848

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesinden kritik adım! Türk SİHA'larını test edecekler
Teknoloji

Avrupa ülkesinden kritik adım! Türk SİHA'larını test edecekler

Macaristan Savunma Bakanlığı heyeti, Macar ordusunun ihtiyaçlarına binaen Türk SİHA'larını test etmek için bir ziyaret düzenleyecek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı: MİT, terörist elebaşını etkisiz hale getirdi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı: MİT, terörist elebaşını etkisiz hale getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gerçekleştirdiği açıklamada, terörle mücadele konusundaki önemli gelişmey..
Mahkemeden Necati Şaşmaz kararı
Medya

Mahkemeden Necati Şaşmaz kararı

Anadolu 2. Aile Mahkemesi, Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterini oynayan Necati Şaşmaz ile ilgili kararını verdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay