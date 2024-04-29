ABD'de İsrail karşıtı eylemler büyüyor! George Washington Üniversitesi'nde kontrol öğrencilere geçti!
ABD'deki George Washington Üniversitesi'nde İsrail karşıtı eylem devam ederken, polis ve okul yönetimi kontrolü kaybetti.
Gazze destekçisi öğrenciler, kampüs ve çevresinde çadırlar kurdu. Bölgeyi hakimiyet altına aldılar.
ABD polisi üniversite kampüsündeki eylemcilere önceki günlerde çok sert müdahalede bulunmuştu.
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