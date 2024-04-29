  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ABD'de İsrail karşıtı eylemler büyüyor! George Washington Üniversitesi'nde kontrol öğrencilere geçti!
Gündem

ABD'de İsrail karşıtı eylemler büyüyor! George Washington Üniversitesi'nde kontrol öğrencilere geçti!

Yeniakit Publisher
2024-04-29 21:43:00 -

ABD'deki George Washington Üniversitesi'nde İsrail karşıtı eylem devam ederken, polis ve okul yönetimi kontrolü kaybetti.

Gazze destekçisi öğrenciler, kampüs ve çevresinde çadırlar kurdu. Bölgeyi hakimiyet altına aldılar.

ABD polisi üniversite kampüsündeki eylemcilere önceki günlerde çok sert müdahalede bulunmuştu.

İhsan Şenocak'tan ABD'deki üniversitelerde oluk oluk yayılan Gazze protestolarına ilişkin mesaj!
İhsan Şenocak'tan ABD'deki üniversitelerde oluk oluk yayılan Gazze protestolarına ilişkin mesaj!

Gündem

İhsan Şenocak'tan ABD'deki üniversitelerde oluk oluk yayılan Gazze protestolarına ilişkin mesaj!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD'deki Ohio Üniversitesi'nin Hristiyan öğrencileri, Gazze protestosunda namaz kılan Müslüman öğrencileri polisten böyle korudu!
ABD'deki Ohio Üniversitesi'nin Hristiyan öğrencileri, Gazze protestosunda namaz kılan Müslüman öğrencileri polisten böyle korudu!

Gündem

ABD'deki Ohio Üniversitesi'nin Hristiyan öğrencileri, Gazze protestosunda namaz kılan Müslüman öğrencileri polisten böyle korudu!

Gazze konusunda samimi iseniz bunlara hiçbir lafınız yok mu?
Gazze konusunda samimi iseniz bunlara hiçbir lafınız yok mu?

Siyaset

Gazze konusunda samimi iseniz bunlara hiçbir lafınız yok mu?

Mücahid Kassam duyurdu: Gazze'nin güneyindeki komuta karargahını vurduk!
Mücahid Kassam duyurdu: Gazze'nin güneyindeki komuta karargahını vurduk!

Dünya

Mücahid Kassam duyurdu: Gazze'nin güneyindeki komuta karargahını vurduk!

Ekrem, Gazze’deki şanlı direnişi 'terörist' ilan etti yandaşlar aklama telaşına düştü! Milli, Karar, Yeni Asya sus pus!
Ekrem, Gazze’deki şanlı direnişi 'terörist' ilan etti yandaşlar aklama telaşına düştü! Milli, Karar, Yeni Asya sus pus!

Gündem

Ekrem, Gazze’deki şanlı direnişi 'terörist' ilan etti yandaşlar aklama telaşına düştü! Milli, Karar, Yeni Asya sus pus!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23