0553 313 94 23

ABD'de ISM İmalat Sanayi Endeksi beklentiyi aştı

Ülkede ISM İmalat Sanayi Endeksi, kasımda 59,3'e yükseldi- Ekimde 57,7 ile son 6 ayın en düşük seviyesini kaydeden endeksin kasımda 57,5’e gerilemesi bekleniyordu

03 Aralık 2018 Pazartesi 18:30
ABD'de ISM İmalat Sanayi Endeksi beklentiyi aştı

WASHINGTON (AA) - ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat Sanayi Endeksi, kasım ayında düşüş beklentisine karşın 59,3’e yükseldi.

ABD'de ISM İmalat Sanayi Endeksi, kasımda önceki aya kıyasla 1,6 puan artarak 59,3 oldu. Ekimde 57,7 ile son 6 ayın en düşük seviyesini kaydeden endeksin kasımda 57,5’e gerilemesi bekleniyordu.

Düşüş beklentisine karşın artan ISM endeksinde yeni siparişler, üretim ve istihdam olmak üzere tüm alt endekslerdeki yükseliş belirleyici oldu.

Raporda, kasım ayı Yeni Siparişler Endeksi'nin önceki aya kıyasla 4,7 puan artışla 62,1'e, Üretim Endeksi'nin 0,7 puan yükselişle 60,6’ya ve İstihdam Endeksi'nin 1,6 puan kazançla 58,4'e çıktığı bildirildi.

Raporda yer verilen diğer bilgilere göre, Amerikan sanayi sektörünü oluşturan 17 alt endüstriden 13'ü kasımda genişleme kaydetti. Ekimde daralan sektörleri ise ana metaller, mineraller, ağaç ürünleri ve işlenmiş metaller oluşturdu.

ISM endekslerinin 50 ve üzerinde değerler alması "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 18:30
  1. ABD ISM İmalat Sanayi Endeksi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Enflasyonun düşmesinin ardından dolar arttı! İşte doları yükselten söylenti
    1. Enflasyonun düşmesinin ardından dolar..
    2. Denizli'de kayalıklardan düşen iki..
    3. Beşiktaş'tan Caner Erkin açıklaması
    4. Kastamonu'da 3 katlı ahşap ev kül oldu
    5. Başkentte doğalgaz patlaması
    6. EÇADEM yeni binasına taşındı
    7. LPG tankının içinden 36 kilo eroin çıktı
    8. Erik ağacı, Aralık ayında meyve verdi
    9. FETÖ'nün Türk Telekom yapılanması..
    10. Ankara'da patlama! Yaralılar var
    11. Karaköy'de korkutan yangın!
    12. Türk Kızılayından Irak'taki Ezidi..
    13. Yol verme tartışması kanlı bitti! 1 ölü
    14. Yılancık hastalığını biliyor musunuz?
    15. Hakkari'de ihale operasyonu!
    16. Hatay'da 'Hanuka Bayramı' kutlandı
    17. FETÖ sanığı eski öğretmenlerin..
    18. Numan Kurtulmuş kimi kastetti?
    19. Cihaner yeniden CHP yönetimine girdi
    20. Niğde'de bir dağcının çığ altında..
    Recai Kutan'dan önemli mesajlar! 'Bu savaşın hedefi...'
    Recai Kutan'dan önemli mesajlar! 'Bu savaşın hedefi...'
    Donald Trump geri adım attı
    Donald Trump geri adım attı
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi