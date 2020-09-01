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Ekonomi ABD'de inşaat harcamaları temmuzda beklentiyi karşılayamadı
Ekonomi

ABD'de inşaat harcamaları temmuzda beklentiyi karşılayamadı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 17:58:20 -
ABD'de inşaat harcamaları temmuzda beklentiyi karşılayamadı

WASHINGTON (AA) - ABD'de inşaat harcamaları, temmuzda aylık yüzde 0,1'lik artarak piyasa beklentisinin altında bir seyir izledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

Bu dönemde sınırlı bir yükseliş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, temmuzda yüzde 1 artacağı yönündeydi. İnşaat harcamalarında haziranda kaydedilen azalış ise yüzde 0,7'den yüzde 0,5'e revize edildi.

Söz konusu dönemde inşaat harcamalarındaki değişimde, özel sektör inşaat projelerine yönelik yatırımlardaki artış etkili oldu. Özel sektör inşaat projeleri temmuzda yüzde 0,6 artarken, kamu inşaat harcamaları ise yüzde 1,3'lük azalış kaydetti.

İnşaat harcamaları, bu yılın ilk 7 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 792,6 milyar dolara ulaştı.

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