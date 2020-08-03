  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

ABD'de inşaat harcamaları haziranda azaldı

Yeniakit Publisher
2020-08-03 17:30:24 -
ABD'de inşaat harcamaları haziranda azaldı

WASHINGTON (AA) - ABD'de inşaat harcamaları, haziranda piyasa beklentisinin aksine aylık yüzde 0,7'lik azalış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı.

Piyasa beklentisinin aksine bu ayda düşüş gösteren verinin haziranda yüzde 1 artacağı tahmin ediliyordu. İnşaat harcamaları, mayısta da yüzde 1,7 azalmıştı.

İnşaat harcamaları, bu yılın ilk 6 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 667,9 milyar dolara ulaştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı