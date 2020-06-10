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Siyaset

ABD’de ilk siyahi General

ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce aday gösterdiği Orgeneral Charles Q.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 10:16:40 -
ABD’de ilk siyahi General

ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce aday gösterdiği Orgeneral Charles Q. Brown Jr, Senato tarafından Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atamasını onaylandı. Atamanın ardından ülke tarihinde ilk kez bir siyahi bir general, kuvvet komutanı olarak görev yapacak.


ABD Senatosu, siyahi Orgeneral Charles Q. Brown Jr.’un Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atamasını onayladı. Böylece ülke tarihinde komuta kademesinde ilk kez siyahi bir general, kuvvet komutanı olarak görev yapacak. Trump’ın Hava Kuvvetleri Komutanı olarak aday gösterdiği siyahi Orgeneral Charles Q.Brown, 100 sandalyeli Senato’dan 98 senatörün oyunu alarak Hava Kuvvetleri Komutanı oldu.



Trump, ABD için tarihi bir gün


ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında “ABD’nin ilk Afroamerikan kuvvet komutanı olarak Orgeneral Charles Brown’ı Hava Kuvvetleri Komutanlığına atama kararım Senato tarafından onaylandı. ABD için tarihi bir gün. Büyük bir vatansever ve lider olan Orgeneral Brown ile yakın çalışma konusunda heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

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