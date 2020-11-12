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Dünya ABD’de ilginç iddia: Trump’tan bakanlığa Biden talimatı
Dünya

ABD’de ilginç iddia: Trump’tan bakanlığa Biden talimatı

Donald Trump’ın, ABD’deki hükümet geçişini engellemesi nedeniyle, yabancı liderlerden yeni başkana gelen tebrik mesajlarının Dışişleri Bakanlığı tarafından Joe Biden’a iletilmediği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 10:54:00 - 2020-11-12 10:58:43
ABD’de ilginç iddia: Trump’tan bakanlığa Biden talimatı

3 Kasım ABD Başkanlık Seçimi’nde Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olan Donald Trump, Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden’ın gerisinde kaldı. Buna karşın seçim sonuçlarını kabul etmeyen Trump yönetimi, mahkeme yollarının açık olduğunu belirterek Trump’ın tekrar başkan olacağını ileri sürdü.

Trump’ın, yeni hükümete genişi engellemesi nedeniyle, yabancı liderlerden Biden’a gelen mesajların Dışişleri Bakanlığı tarafından Biden’a iletilmediği iddia edildi.

ABD’deki sisteme göre, başkanlığa seçilen isimler henüz hükümet geçişi tam olarak gerçekleşmeden de Dışişleri Bakanlığı kaynaklarını kullanabiliyor. Buna rağmen Trump yönetiminin, Biden’ın Dışişleri Bakanlığı kaynaklarını kullanmasına izin vermediği iddia edildi.

Biden ve ekibinin de, yabancı liderlerle devlet desteği olmadan görüştüğü kaydedildi.

CNN’e konuşan bir kaynak, Biden’ın, hafta sonu Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştüğünü kaydetti. Aynı zamanda, Çarşamba günü Güney Kore, Japonya ve Avustralyalı liderlerle de görüştüğü belirtildi.

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