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Dünya ABD'de iki Müslüman silahlı saldırıda öldürüldü!
Dünya

ABD'de iki Müslüman silahlı saldırıda öldürüldü!

ABD'nin Oakland şehrinde düzenlenen bir silahlı saldırıda iki Müslümanın öldürüldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 16:16:00 -
ABD'de iki Müslüman silahlı saldırıda öldürüldü!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Müslümanları hedef alan bir silahlı saldırı düzenlendi.

Bölgeden araçla geçen saldırganlar bir kafenin önünde bekleyen kişilere ateş açtı.

19 Eylül gecesi yatsı namazından sonra düzenlenen silahlı saldırıda 27 yaşındaki bir Yemen asıllı ve 59 yaşındaki bir Etiyopya asıllı Müslüman öldürüldü.

Saldırının çete bağlantılı olduğu iddia edilirken olayın detayları henüz gün yüzüne çıkmadı.

Saldırganlar da henüz yakalanamadı.

Oakland şehri Kaliforniya'da şiddet içeren suçlar bakımından üçüncü, cinayetler bakımından ikinci sırada yer alıyor.

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