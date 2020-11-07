ABD’de iç savaş provası
ABD’deki başkanlık seçiminde Joe Biden, ipi göğüslemeye çok yaklaşırken Trump yanlılarının sokaklardaki protesto gösterileri sürüyor.
Seçimlere hile karıştırıldığını ileri süren ve tepkilerini dile getiren Trump yanlıları, Demokratların oy çaldığını ve geçersiz olan oyları kendi hanelerine eklediğini savunan Trump’a destek verip, savaş naraları atıyor. Amerikan medyasının üç gündür “Trump kaybederse sokaklarda kaos olur” uyarısı dün çekilen karelerde ortaya konuldu.
Amerika’nın birçok eyaletinde protestoda bulunan Trump destekçileri olası kaos ihtimali üzerine ağır silahlarla sokaklarda poz verdi.
Arizona, Michigan, Pensilvanya, Nevada ve Washington DC’de yapılan gösterilerde Trump yanlılarının ellerindeki ağır silahların yanı sıra “Biden’i istemiyoruz, intikam istiyoruz” pankartları dikkat çekti.