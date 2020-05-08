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Aktüel

ABD'de her 5 hane halkından 1'i gıda güvensizliği yaşıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-08 14:33:11 -
ABD'de her 5 hane halkından 1'i gıda güvensizliği yaşıyor

NEW YORK (AA) - ABD’de yapılan araştırmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle her 5 hane halkından 1'inin gıda güvensizliği yaşadığı ortaya çıktı.

The Brookings Enstitüsünce ulusal düzeyde 20-28 Nisan'da yapılan ankette, nisanda yüzde 20’den fazla hane halkının gıda güvensizliği bulunduğunu belirttiği aktarıldı.

Ankette, hane sahiplerinin bazen veya genellikle ihtiyaç halinde yiyecek alacak paraları olmadığını, bu nedenle çocuklarının uygun beslenemediğini söyledikleri ifade edildi.

Hane halklarında gıda güvensizliğinin iki katına çıktığı vurgulanan ankette, en son ABD Tarım Bakanlığınca 2018’de yapılan benzer araştırmada ilgili oranın yüzde 11 civarında olduğuna dikkat çekildi.

ABD’de Kovid-19 salgınından bu yana geçen 7 haftada 33 milyon kişi rekor sayıda işsizlik başvurusunda bulundu.

Yetkililer, işsizlik rakamlarına, başvuru vasfı bulunmayan vatandaşlar ile ülkede yasal evrakı olmayan milyonlarca göçmen çalışanın dahil edilmediğinin altını çizdi.

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