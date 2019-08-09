0553 313 94 23

ABD'de gözaltına alınan göçmenler

ABD'nin Mississippi eyaletindeki 7 gıda işleme tesisine düzenlenen baskında gözaltına alınan 680 göçmen işçiden 300'ü serbest bırakıldı

09 Ağustos 2019 Cuma 12:31
ABD'de gözaltına alınan göçmenler

ANKARA (AA) - ABD'nin Mississippi eyaletinin güneyinde, çarşamba günü gıda işleme tesislerine düzenlenen baskında gözaltına alınan 680 göçmen işçiden 300'ünün serbest bırakıldığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) Sözcüsü Bryan Cox, yaptığı açıklamada, baskınlarda gözaltına alınan kişilerden 300'ünün serbest bırakıldığını, geri kalanların ise ICE gözaltı merkezine götürülerek, orada tutulacağını belirtti.

Cox, serbest bırakılan kişilerin de daha sonra mahkemeye çıkarılacağını ifade etti.

Baskınların, gözaltına alınan işçilerin çocukları açısından "acımasızca ve zararlı" olduğu yönündeki eleştirilere yanıt veren Cox, gözaltındakilere ailelerinde bakıma muhtaç kimse ya da okul çıkışı alınması gereken çocuklarının olup olmadığının sorulduğunu ve bu kişilere, çocuklarıyla ilgili ayarlamalar yapabilmeleri için telefona erişim imkanı sağlandığını dile getirdi.

Cox, ICE'nin, durumdan okulları haberdar etmek ve ebeveynleri kendilerini okuldan alamayacak çocuklar için irtibat bilgileri sağlamak üzere iki iç güvenlik soruşturmaları çalışanını görevlendirdiğini de sözlerine ekledi.

ICE'den, gözaltına alınanların uyruklarına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

- ABD tarihinde bir eyalette yapılmış en büyük göçmen operasyonu

ICE Müdür Vekili Matthew Albence, çarşamba günü Mississippi eyaletinin güneyindeki 7 gıda işleme tesisine düzenlenen baskında 680 göçmenin gözaltına alındığını açıklamış ve baskının, muhtemelen ABD tarihinde bir eyalette yapılmış en büyük göçmen operasyonu olduğunu belirtmişti.

Göçmenlerin, ABD'de yaşamak için uygun belgelere sahip olmadığı iddia edilmişti.

Yetkililer, yaklaşık 600 görevlinin, göçmen işçilerin kaçmasını önlemek için tarlaların çevresinde konumlandırıldığını kaydetmişti.

Göçmen karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle mücadele gerekçesiyle Meksika ile ABD sınırına duvar örülmesi gerektiğini savunuyor.

Trump'ın, göçmenler için sürekli aşağılayıcı ifadeler kullanmasının, toplumda göçmen karşıtlığını artırdığı eleştirileri yapılıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:31
  1. ABD
  2. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) sözcüsü Bryan Cox
  3. Göçmen
  4. ICE
  5. Mississippi eyaleti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray, İtalya'ya gitti
    1. Galatasaray, İtalya'ya gitti
    2. Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5..
    3. Seçer, Mut ve Silifke’de belediye..
    4. Türkiye, Global İnovasyon Endeksi’nde..
    5. METİP alanında verilen eğitimler çocuk..
    6. İşçilerden HDP’li belediyenin kıyımına..
    7. Kamu işçisi için yüzde 7+4 zam teklif..
    8. Altın fiyatları
    9. Yeni Malatyaspor, Mohammed Dawood..
    10. Adapazarı’nda ilk Bebek Bakım Odası..
    11. Çarptığı bahçe duvarının üzerine çıkan..
    12. Başkan Kibar ve temizlik işçileri aynı..
    13. Kamboçya'da mağarada mahsur kalan adam..
    14. Venedik’ten cruise gemilerine yasak
    15. Cudi Dağı’nda su samuru görüntülendi
    16. Vicdansızlar 81 yaşındaki yaşlı kadını..
    17. ’Gölpazarı Gıda Organize Sanayi..
    18. Stres kaşları döküyor
    19. Bakan Çavuşoğlu ve büyükelçiler..
    20. TRT Çocuk, bayramda da çocukları..
    21. Cadde ve kaldırımlar geleneksel dokuya..
    22. Katlı otopark Kurban Bayramı’nda..
    23. Düşen faizler, Diyarbakır’daki konut..
    24. Kazdağları için sahilde tango yaptılar
    25. Bakan Albayrak'tan kritik döviz..
    26. THY bayramda 1 milyon 250 bini aşkın..
    27. Sokak hayvanları bayramda da yalnız..
    28. Bursa Nilüfer İrfaniye
    29. ATO Başkanı Baran: "Brexit sonrası..
    30. Bilecik’te Kurban Bayramı gıda..
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!