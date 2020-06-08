ABD’de göstericiler durdurulamıyor! Trump’ı ne hale getirdiler

Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. ABD'de başlayan protestolar dünyanın pek çok ülkesine yayıldı. Göstericiler Donald Trump'ın kuklasına tekme tokat daldı.

Belçika da karıştı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen, ırkçılık ve polis şiddetinin protesto edildiği "Black Lives Matter" gösterisi sonrası olaylar çıktı. Polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmalar sonucu 150 kişi gözaltına alındı. Brüksel'deki Poelaert Meydanı'nda düzenlenen gösteriye 10 binden fazla kişi katıldı. Olaysız geçen gösterinin dağılmasının ardından, kentin bazı bölgelerinde toplanan protestocular ile polis arasında gerginlik başladı.

Kamu yayıncısı VRT'ye göre, Motonge bölgesi ile Naamspoort metro istasyonu çevresinde ateş yakan ve birkaç dükkanı yağmalayan göstericilere polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. Göstericiler de polise, kaldırım taşları ve şişelerle karşılık verdi.

Çıkan olaylarda 150 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, ABD'de polis şiddeti sonucu ölen George Floyd'u anmak amacıyla düzenlenen barışçıl gösterinin, suç yanlısı gruplar tarafından amacından saptırıldığını söyledi.

Corona virüs salgını önlemlerine rağmen, gösteriye katılan 10 binden fazla kişinin sosyal mesafe kuralına uymamamsı da eleştirilere neden oldu. Belçika Başbakanı Sophie Wilmes de, haklı bir amaç için düzenlenen gösterinin, haftalarca virüsle savaşan sağlık çalışanlarının çabalarını hiçe saydığını savundu.

Flaman Sosyalist Partisi lideri Conner Roussesau da, 10 bin kişinin bir araya toplanmasının, sağlık açısından tehlikeli olduğunu belirterek, "Korona döneminde ırkçılıkla savaşmanın yaratıcı bir yolunu bulalım. Bu, aylardır kurallara uyan herkese saygısızlık" dedi.

Londra'da göstericiler ile polis arasında arbede

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ırkçılık karşıtı gösteride, polisle protestocular arasında arbede yaşandı. ABD Büyükelçiliği önünde başlayıp Başbakanlık binası önünde devam eden gösteride akşam saatlerinde olaylar çıktı. Gösterciler, güvenlik önlemi alan polise cam şişe ve taş attı. En az bir polis memurunun başından yaralandığı ve bir göstericinin de gözaltına alındığı görüldü. Olayların ardından polis, Başbakanlık binasının önünü boşaltırken, bazı göstericiler sokağı kapatan polislerin arasında kaldı. Ayrıca kentin bazı bölgelerinde de polis araçlarının taşlandığı öğrenildi.

Çarşamba ve cumartesi günleri yapılan gösterilerde de olaylar çıkmış, onlarca gösterici gözaltına alınmış ve en az 14 polis yaralanmıştı.

Bazı göstericiler ise ABD Başkanı Donald Trump'ın kuklasını yumrukladı ve tekmeledi.