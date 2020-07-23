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Dünya

ABD'de göçmenlere büyük zulüm

ABD'nin, aralarında 1 yaşındaki bebeklerin de olduğu refakatsiz göçmen çocukları sınır dışı etmeden önce haftalarca uygunsuz otellerde gözaltına aldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 01:08:00 -
ABD'de göçmenlere büyük zulüm

AP'nin ulaştığı kayıtlara göre, göçmen çocuklar, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) adına çalışan özel bir kurum tarafından gözaltında tutuldukları Arizona eyaleti ve Texas-Mexico sınırındaki 3 otele götürüldü.

Gözaltında bebekler de var

Devlet sığınma evlerinde çocuklar için 10 binden fazla yatak bulunmasına rağmen söz konusu oteller göçmen çocukların gözaltında tutulması için 200 kere kullanıldı.

Gözaltında tutulan göçmen çocuklar arasında 1 yaşında 2 bebek ve yaşları 3 ile 5 arasında çocuklar da bulunuyor.

Çocukların bakımı için uygun değil

Federal kaçakçılığı önleme yasasına göre, göçmen çocukların sığınma evlerine yerleştirilmesi gerekiyor. Uzmanlar, göçmen çocukların bakımı için uygun şartlara sahip olmayan otellerin kullanılmasının, onları travma riskiyle karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulunuyor.

En az bin göçmen çocuğu sınır dışı etmişti

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF) 21 Mayıs'ta yapılan açıklamada, ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını riskine rağmen marttan itibaren refakatsiz en az 1000 göçmen çocuğu sınır dışı ederek, Meksika, El Salvador, Guatemala ve Honduras'a gönderdiği belirtilmişti.

Mart ayında, ABD'nin Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde ülkenin güney sınırından yasa dışı yollarla geçen herkesi Meksika'ya geri göndermeyi planladığı iddia edilmişti.

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