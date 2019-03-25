ABD'de gerçekleştirilen cami saldırısında Yeni Zelanda notu!

ABD'nin California eyaletinde yangın çıkan bir caminin otoparkında, Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta iki camiyi hedef alan terör saldırılarına atıfta bulunulan not ele geçirildi.

Escondido polisinden yüzbaşı Chris Lick, gece kundaklandığı düşünülen caminin otoparkında, bu ay Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 50 Müslüman'ın şehit edildiği 50 kişinin de yaralandığı terör saldırılarına işaret eden bir not bulunduğunu belirtti.

İçerik paylaşılmadı

Lick, notun içeriğine ilişkin bilgi paylaşmazken, olay yerinde inceleme başlatıldığını bildirdi.

San Diego şehrine 48 kilometre uzaklıktaki camide çıkan yangının, kasten çıkarıldığı ya da nefret suçu olma ihtimaline karşı araştırıldığını kaydeden Lick, "Eğer bu bir kundaklama ise muhtemelen aynı zamanda bir nefret suçudur." dedi.

Escondido İslam Merkezi üyelerinin itfaiye ekipleri olay yerine gelmeden önce ufak çaplı alevleri söndürmeyi başardığını aktaran Lick, yangının çıktığı esnada içeride 7 kişi olduğunu bildirdi.

Kimse yara almadı

Kimsenin yara almadığını söyleyen Lick, yangının binanın dış cephesinde küçük hasarlara neden olduğunu ifade etti.

Lick, vatandaşlara, bilhassa bir ibadethane çevresinde şüpheli bir durum görmeleri halinde polisi aramaları çağrısında bulundu.

Polisin henüz olayla ilgili şüphelendiği kimse olmadığı da kaydedildi.