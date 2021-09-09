ABD'de General Lee'ye ait heykel ortadan kaldırıldı
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ırkçılık tartışmalarının yeniden alevlenmesinin ardından, birçok eyalette köleliği destekleyen generallere ait heykellerin yıkılması sürüyor. Virginia eyaletinde de General Robert Lee'ye ait heykel bugün ortadan kaldırıldı.
ABD'de 1861-1865'teki Amerikan İç Savaşı sırasında köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan Amerika Konfedere Devletleri'ne bağlı güney eyaletlerinin başkenti olan Virginia eyaletinin Richmond kentinde, General Robert E. Lee'ye ait 12 tonluk heykel yıkıldı.
Amerikan tarihinde en büyük kölelik yanlısı olarak bilinen Lee'nin tartışmalı heykeli, sabah saatlerinde Ricmond kent meydanından söküldü.
Heykel depoya kaldırıldı
Heykelin kaldırıldığı esnada Virginia Valisi Demokrat Ralph Northam da çalışmaları yerinde izledi.