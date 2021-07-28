  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kayseri'deki yangının ardından Vali'den açıklama
Kozan’daki yangın nedeniyle köyler tahliye ediliyor
Mersin'de korkunç yangın! Bazı evler tedbiren boşaltıldı
ABD'de flaş koronavirüs aşısı kararı
Dünya ABD'de flaş koronavirüs aşısı kararı
Dünya

ABD'de flaş koronavirüs aşısı kararı

New York eyaleti çalışanlarına koranavirüs aşısı veya haftalık test zorunluluğu getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 23:20:00 -
ABD'de flaş koronavirüs aşısı kararı

ABD'nin New York eyaletinde çalışanlara, 6 Eylül’e kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmaları ya da her hafta test yaptırmaları zorunluluğu getirildi.

New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı duyuruda, eyalet genelindeki yaklaşık 250 bin çalışana, Kovid-19 vakalarında görülen artışları önlemek için aşı veya haftalık test zorunluluğunu getirmeye mecbur olduklarını belirtti.

Cuomo, devlet hastanelerindeki sağlık çalışanlarının ise aşı olma dışında başka seçeneği bulunmadığını kaydederek, öte yandan özel sektördeki işverenlere çalışanlarını ve de müşterilerini aşılamaya teşvik etmeleri konusunda çağrıda bulundu.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da 26 Temmuz’da yaptığı açıklamada, şehirdeki öğretmenler ve polisler da dahil belediyeye bağlı 340 bin çalışana 13 Eylül'e kadar aşılanmaları, aşılanmayanlar için her hafta test yaptırmaları şartı getirdiklerini duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden’ın da ülke genelinde federal hükümete bağlı çalışanlara yönelik benzeri bir uygulama üzerinde çalıştığı ve söz konusu planı bugün açıklayabileceği kaydediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay