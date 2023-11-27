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Dünya ABD'de Filistinli öğrencilere silahlı saldırı
Dünya

ABD'de Filistinli öğrencilere silahlı saldırı

Yeniakit Publisher
2023-11-27 11:03:00 -
ABD'de Filistinli öğrencilere silahlı saldırı

Amerika’nın Vermont eyaletinde Filistin asıllı üç genç silahlı saldırıya uğradı.

Amerika’nın Vermont eyaletinde Filistin asıllı üç genç silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı, Burlington kentinde, Vermont Üniversitesi yakınlarında Cumartesi akşam saatlerinde meydana geldi.

Burlington polis müdürü Jon Murad, yaralardan ikisinin durumunun iyi olduğunu ancak bir yaralının durumunun ciddi olduğunu açıkladı.

Kurbanların üçünün de 20 yaşında olduğu ve Şükran Günü tatili nedeniyle bölgede yaşayan akrabalarını ziyaret ettikleri belirtildi. Polisin basına yaptığı açıklamada yolda yürüdükleri sırada silahlı beyaz bir adamın gençlere dört el ateş ederek olay yerinden kaçtığı kaydedildi. Polis yetkilisi, saldırının hedefi olan gençlerden ikisinin Filistin kimliğinin sembolü haline gelen siyah beyaz kefiye taktıklarını söyledi.

Yaralanan öğrencilerin, Rhode Island eyaletindeki Brown Üniversitesi öğrencisi Hişam Awartani, Pennsylvania'daki Haverford College öğrencisi Kenan Abdülhamid ve Connecticut'taki Trinity Collage'da okuyan Tahsin Ali olduğu açıklandı. Filistin asıllı öğrencilerin aileleri Amerikalı yetkililere nefret suçu soruşturması başlatılması çağrısında bulundu.
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Polis sözcüsü Murad, saldırının amacına ilişkin henüz bir bilgiye ulaşmadıklarını, nefret suçu olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını ve bu konuda federal yetkililerle temas halinde olduklarını açıkladı.

Amerikan-Arap Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu (ADC) Pazar günü yayınladığı bildiride Filistin asıllı Amerikalı üniversite öğrencilerinin hedef alındığı saldırının, kurbanların Arap olması nedeniyle yapıldığına inanmak için nedenler olduğu kaydedildi. ADC, saldırganın Arapça konuşan kurbanları bağırarak taciz ettiğini, ardından silah ile ateş açtığını iddia etti.

ABD Federal Soruşturma bürosu FBI, saldırıdan haberdar olduğunu açıkladı. FBI New York Merkezi Sözcüsü Sarah Ruane yaptığı açıklamada, yerel soruşturmada olası bir ihlale ilişkin bilgi ortaya çıkarsa FBI’ın soruşturmaya hazır olduğunu bildirdi.

Beyaz Saray, Başkan Joe Biden’ın saldırıya ilişkin bilgilendirildiğini ve güvenlik güçlerinin daha fazla bilgi edindikçe başkanın bilgilendirilmeye devam edileceğini açıkladı.

Vermont Senatörü Bernie Sanders, Burlington’da üç genç Filistinli’nin vurulmasının derin üzüntü yarattığını, nefretin burada ve hiçbir şekilde yerinin olmadığını, kapsamlı bir soruşturmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Kaynak: Amerika'nın Sesi

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Yorumlar

YORUM

İÇİM,İZDE YAHUDİ TOHUMU YAHUDİ Pİ...SESS ÇIKARMI ÇIKMAZ O OLAYI BİR MÜSLÜMAN BİR YAHUDİ KAFİRİ İSRAİLLİYE YAPSADI İÇİMİZDEKİ KAFİRLER ŞİMDİ AĞIZLARINDAN PİSLİK FIŞKIRDIRDILAR

BİR VATANDAŞ

Filistin temalı atkı olan kefiye' nin kullanımını yasaklayacaklar. Bu saldırı buna zemin hazırlamak için.. Takip edin lütfen,
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