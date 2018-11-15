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ABD'de felaket! 89 milyon kişi uyarıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde kar fırtınası nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti.

15 Kasım 2018 Perşembe 20:48
ABD'de felaket! 89 milyon kişi uyarıldı

ABD'de etkili olan kar fırtınası nedeniyle buzlanan yollarda meydana gelen kazalarda 5 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'yi etkisi altına alan ve "Avery" adı verilen kar fırtınası, hayatı olumsuz etkiliyor.

Arkansas eyaletinde yolların buzlanması nedeniyle meydana gelen iki ayrı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

89 milyon kişiye uyarı yapıldı

Mississippi eyaletinde de buzlu yolda bir otobüsün kayması nedeniyle oluşan kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Öte yandan, Avery nedeniyle Kentucky, Indiana, Virginia ve Ohio eyaletlerindeki toplam 400 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

Olumsuz hava koşullarına karşı 89 milyon kişiye uyarı yapıldı.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 20:48
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