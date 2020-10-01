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Dünya ABD'de F-35, yakıt ikmali sırasında tanker uçağına çarptı!
Dünya

ABD'de F-35, yakıt ikmali sırasında tanker uçağına çarptı!

ABD'nin California eyaletinde yakıt ikmali aldığı sırada kanatları, KC-130 tanker uçağına çarpan F-35 savaş uçağı düştü.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 19:06:00 -
ABD'de F-35, yakıt ikmali sırasında tanker uçağına çarptı!

ABD'nin California eyaletinde bir F-35B tipi savaş uçağının kanatları, yakıt ikmali yaptığı sırada KC-130 tanker uçağına çarparak düştü.

Tanker uçağına çarptı

ABD Deniz Piyadelerine bağlı ve Japonya'daki Iwakuni üssünde görevli dikey iniş kalkış yapabilen F-35B, California'dan havalanan KC-130 uçağından yakıt aldıktan sonra ayrılma sırasında kanatları tanker uçağına çarptı.  

Deniz Piyadeleri Komutanlığının açıklamasına göre, F-35 uçağı kısa bir süre sonra düşüp infilak ederken uçağın pilotu, güvenli bir şekilde koltuk fırlatma yöntemi ile atladı. 

İnceleme başlatıldı

Çarpışmadan sonra iniş takımları açılmayan tanker uçağı, acil olarak gövdesinin üzerinde Thermal Havalimanının yakınlarına indi. Komutanlık, kazanın incelemeye alındığını belirtti.

F-35'lerin sicili

Mayıs ayında da ABD'ye ait bir F-35A uçağı düşmüştü. Şu anda kadar ABD'nin 3, Japonya'nın da 1 olmak üzere toplam 4 F-35 uçağı düştü.

 

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