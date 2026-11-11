ABD’de enflasyon beklentiyi aştı, New York borsası geriledi

Teknoloji hisselerinin desteğiyle önceki seansta yükselen New York borsası, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yönünü aşağı çevirdi. Dow Jones yüzde 0,30 düşüşle 52.231,89 puana, S&P 500 yüzde 0,38 kayıpla 7.520,93 puana geriledi. Nasdaq ise yüzde 0,74 düşerek 25.065,87 puandan kapandı.

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek endeks de aylık yüzde 0,3 yükseldi. Her iki veri de beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Geçen yılın ekim ayına ait veriler bulunmadığı için yıllık enflasyon oranı açıklanmadı.

Dün teknoloji hisselerindeki artışların desteğiyle güçlü performans gösteren ABD borsasının ana endeksleri, enflasyon verilerinin yayımlanmasının ardından negatif seyir izledi.

ABD'de TÜFE, ekimde aylık yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde arttı. Gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon da yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ekim ayına ilişkin yıllık enflasyon verisi ise geçen yılın aynı dönemine ait verilerin bulunmaması nedeniyle açıklanmadı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, TÜFE verilerinin yayımlanması öncesinde yaptığı konuşmada, aralıkta faiz artışını destekleyebileceğini belirtti.

Enflasyonun beklenenden çok daha güçlü çıkması durumunda daha büyük bir faiz artışının gerekebileceğine işaret eden Waller, "Bu durumda, aralık ayındaki toplantıda politika faizinde 50 baz puanlık bir artışın değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan da mevcut görünüm dikkate alındığında, en az 2 kez daha 25 baz puanlık faiz artışına gidilmesi gerektiğini söyledi.

Artışların hızının kısa vadeli ekonomik ve finansal ortama bağlı olabileceğini dile getiren Logan, bu kış, sonbahar boyunca izlenenden daha hızlı adım atılabileceğini anlattı.

Logan, 2 artış daha gerçekleştirildikten sonra duraksayıp ekonomik ve finansal gelişmeleri incelemenin ve daha sonra nasıl bir adım atılacağını değerlendirmenin uygun olacağını belirtti.

- Enflasyon en öncelikli gündem maddesi

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, fiyatlar genelinde endişe verici bazı eğilimler olduğuna işaret ederek, enflasyonun en öncelikli gündem maddesi olduğunu kaydetti.

Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman da enflasyon baskılarının devam ettiğine dair işaretler gördüğünü, iş gücü piyasası koşullarının ise güçleniyor gibi göründüğünü bildirdi.

Bowman, "Bu durum, enflasyonu yüzde 2 seviyesine yaklaştırmak için hala yapılması gereken işler olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Fed yetkililerinin açıklamaları ve tahminlerin üzerinde gelen enflasyon verileri sonrasında, Fed'in gelecek ay politika faizini artıracağına yönelik beklentiler yükseldi.

Bu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 13 baz puan artışla yüzde 4,99 ve 30 yıl vadeli hazine tahvili faizi 9 baz puan artarak yüzde 5,35 oldu. Dolar endeksi de yüzde 0,6 yükselerek 102,3'e ulaştı.

Petrol fiyatları ise düşüş eğilimine devam etti. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 00.20 itibarıyla yüzde 0,6 azalarak 91,98 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,5 azalışla 86,40 dolardan alıcı buldu.

Nvidia'nın Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberler, şirketin hisselerine baskı yapmaya devam etti.

Şirketin hissedarları, Huang'ın Çin adına istihbarat topladığı öne sürülen Singapur merkezli Megaspeed şirketinin eski yöneticisi Alice Huang ile ilişkisini açıklamayarak yatırımcıları yanılttıkları iddiasıyla Nvidia ve Huang'a dava açtı. Nvidia hisseleri yüzde 5,5 değer kaybetti.