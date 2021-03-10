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Sağlık ABD'de en fazla vakanın görüldüğü ikinci eyalette kritik karar! Artık maske takmayacaklar
Sağlık

ABD'de en fazla vakanın görüldüğü ikinci eyalette kritik karar! Artık maske takmayacaklar

ABD'nin Texas eyaletinde yeni tip koronavirüs salgınına karşı maske takılması zorunluluğu ile restoran ve diğer iş yerlerine getirilen tüm kısıtlamalar kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 20:40:00 -
ABD'de en fazla vakanın görüldüğü ikinci eyalette kritik karar! Artık maske takmayacaklar

ABD'nin Texas eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı maske takılması zorunluluğu ile restoran ve diğer iş yerlerine getirilen bütün kısıtlamalar kaldırıldı.

Texas Valisi Greg Abbott'ın geçen haftaki "ekonomik yıkıma" karşı tüm Kovid-19 önlemlerinin kaldırılacağı ve eyaletin "yüzde yüz açılacağı" açıklamasının ardından bugün tüm kısıtlamalar sona erdi.

ABD genelinde California'nın ardından en fazla vakanın görüldüğü ikinci eyalet olan Texas'ta önlemlerin kaldırılması, sağlık uzmanları arasında endişeye neden oldu.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu eyalette aşılama oranının ülke genelindeki diğer eyaletlere göre düşük olması da dikkati çekiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ABD'de şimdiye kadar 29 milyondan fazla kişide Kovid-19 tespit edilirken, 527 binden fazla kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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