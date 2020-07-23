ABD'de drenaj kanalından akan siyah çamur ürküttü
ABD'de kaydedilen görüntülerde, katran karası çamur görüntüsü kıyamet senaryolu filmleri andırdı.
ABD'de kaydedilen görüntülerde, katran karası çamur görüntüsü kıyamet senaryolu filmleri andırdı.
ABD'de kaydedilen görüntülerde, katran karası çamur görüntüsü kıyamet senaryolu filmleri andırdı.
ABD'de kaydedilen görüntülerde, katran karası çamur görüntüsü kıyamet senaryolu filmleri andırdı.
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