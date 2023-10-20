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Dünya ABD'de dolandırıcılık iddiası! Kötü haber: ABD'li 3 kripto para şirketine dava! 1 milyar dolardan fazla yatırım..
Dünya

ABD'de dolandırıcılık iddiası! Kötü haber: ABD'li 3 kripto para şirketine dava! 1 milyar dolardan fazla yatırım..

Yeniakit Publisher
2023-10-20 20:49:00 - 2023-10-20 20:51:41
ABD'de dolandırıcılık iddiası! Kötü haber: ABD'li 3 kripto para şirketine dava! 1 milyar dolardan fazla yatırım..

ABD'de kripto para şirketleri Gemini, Genesis ve Digital Currency Group'a (DCG) 230 binden fazla yatırımcıyı 1 milyar dolardan fazla yatırım ile dolandırdıkları iddiasıyla dava açıldı.

Kripto para şirketleri Gemini, Genesis ile bağlı kuruluşları ve DCG'ye dava açıldı. Bu dava konularının, kripto paraya olan güvene zarar veren örnek olaylar olduğu belirtildi.
ABD'de kripto para şirketleri Gemini, Genesis ve Digital Currency Group'a (DCG), 230 binden fazla yatırımcıyı 1 milyar dolardan fazla dolandırdıkları iddiasıyla dava açıldı.

New York Başsavcısı Letitia James tarafından yapılan açıklamada, kripto para şirketleri Gemini, Genesis ile bağlı kuruluşları ve DCG'ye yatırımcıları dolandırdıkları gerekçesiyle dava açıldığı duyuruldu.

Bu dolandırıcılığın, yeterince düzenlenmeyen kripto para endüstrisine zarar veren kötü aktörlerin bir başka örneği olduğu ifade edildi.

Dolandırıcılık iddiası: 1 milyar dolardan fazla

Açıklamada, söz konusu şirketlerin 230 binden fazla yatırımcıyı 1 milyar dolardan fazla dolandırdığı kaydedildi.

Başsavcılık tarafından yapılan bir soruşturmada Gemini'nin Genesis ile birlikte yürüttüğü "Gemini Earn" adlı yatırım programı hakkında yatırımcılara yalan söylediğinin ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, Gemini'nin yatırımcılara "Gemini Earn" programı aracılığıyla Genesis'e yatırım yapmanın düşük riskli bir yatırım olduğu konusunda defalarca güvence verdiği aktarıldı.
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Şirketin mali tabloları riskli

Açıklamada, başsavcılığın soruşturmasında, Gemini'nin Genesis'e ilişkin dahili analizlerinin şirketin mali tablolarının riskli olduğunu gösterdiğinin tespit edildiği bildirildi.

Kredileri yetersiz teminat altında

Gemini'nin Genesis'in kredilerinin yetersiz teminat altında olduğunu ve bir noktada kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried'ın hedge fonu Alameda'da yoğunlaştığı bilgisini yatırımcılarla paylaşmadığı belirtilen açıklamada, bu "aldatmacalar" sonucunda binlerce yatırımcının milyonlarca dolar kaybettiği kaydedildi.
"Orta sınıf yatırımcılar zarar gördü"

Zarar görenlerin orta sınıf yatırımcılar olduğunu belirten James, aldatıcı kripto para şirketlerini durdurmak ve tüm yatırımcıları korumak için daha güçlü düzenlemeler yapmaya yönelik çabalarının süreceğini vurguladı.

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