ABD’de dış ticaret açığı tüm zamanların rekorunu kırdı!

ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre dış ticaret açığı Ocak’ta 89.7 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Ticaret açığı Ocak ayında yüzde 9.4 artarak 89.7 milyar dolara ulaştı. Bu, tüm Bloomberg tahminlerinin üzerinde.

Ocak’ta ithalat yüzde 1.2 artışla 314.1 milyar dolarla rekor kırarken ihracat da yüzde 1.7 düşerek 224.4 milyar dolara geriledi.

Aralık ayı verisi de 80.7 milyar dolardan 82 milyar dolara revize edildi.