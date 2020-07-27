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Ekonomi

ABD'de dayanıklı mal siparişleri haziranda yüzde 7,3 arttı

Ülkede dayanıklı mal siparişleri, haziranda bir önceki aya göre yüzde 7,3 artarak 206,9 milyar dolara yükseldi - Piyasa beklentisinin üzerinde yükseliş gösteren verinin bu dönemde yüzde 7 artması tahmin ediliyordu

Yeniakit Publisher
2020-07-27 15:46:00 -
ABD'de dayanıklı mal siparişleri haziranda yüzde 7,3 arttı

WASHINGTON (AA) - ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haziranda bir önceki aya göre yüzde 7,3 artarak 206,9 milyar dolara yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, haziranda bir önceki aya göre yüzde 7,3 artarak 206,9 milyar dolara yükseldi.

Ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıs ayında yakaladığı toparlanma eğilimini koruyan ve piyasa beklentisini geride bırakan verinin, haziranda yüzde 7 artması öngörülüyordu.

Siparişlerin haziran ayındaki yükselişinde, ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişlerdeki artış belirleyici oldu. Haziranda ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişler aylık yüzde 20 gösterdi.

Mayıs ayına ait dayanıklı mal siparişlerindeki artış ise yüzde 15,1'e, siparişlerin toplam tutarı da 192,9 milyar dolara revize edildi.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

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