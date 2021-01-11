ABD'de darbenin etkileri devam ediyor! Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde skandal Trump açıklaması
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasında ABD Başkanı Trump için "Dönemi, 11 Ocak 2021 saat 19:34:04'de sona erdi" ifadesi kullanıldı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasında ABD Başkanı Trump için "Dönemi, 11 Ocak 2021 saat 19:34:04'de sona erdi" ifadesi yer aldı.
Black small squareBaşkan Yardımcısı Pence için "Dönemi, 11 Ocak 2021 saat 19:44:22'de sona erdi" ifadesine yer verildi.
Bakanlık açıklama yaptı
ABD Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Trump ve Pence’in dönemlerinin bugün sona erdiğine dair bakanlığın sayfasında yayınlanan bilgilendirmenin arkasında “öfkeli bir çalışanın” olduğunu belirtti.