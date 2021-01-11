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Dünya ABD'de darbenin etkileri devam ediyor! Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde skandal Trump açıklaması
Dünya

ABD'de darbenin etkileri devam ediyor! Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde skandal Trump açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasında ABD Başkanı Trump için "Dönemi, 11 Ocak 2021 saat 19:34:04'de sona erdi" ifadesi kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 23:36:00 -
ABD'de darbenin etkileri devam ediyor! Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde skandal Trump açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasında ABD Başkanı Trump için "Dönemi, 11 Ocak 2021 saat 19:34:04'de sona erdi" ifadesi yer aldı.

Black small squareBaşkan Yardımcısı Pence için "Dönemi, 11 Ocak 2021 saat 19:44:22'de sona erdi" ifadesine yer verildi.

Bakanlık açıklama yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Trump ve Pence’in dönemlerinin bugün sona erdiğine dair bakanlığın sayfasında yayınlanan bilgilendirmenin arkasında “öfkeli bir çalışanın” olduğunu belirtti.

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