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Dünya ABD'de çığ faciası! Ölüler var
Dünya

ABD'de çığ faciası! Ölüler var

ABD'nin Utah eyaletinde çığ düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 17:50:00 -
ABD'de çığ faciası! Ölüler var

Salt Lake City Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, 8 kişilik bir grup Salt Lake City’ye yaklaşık 30 kilometre mesafedeki popüler kayak alanı Millcreek kanyonunda kayak yaparken çığ altında kaldı.

Yaşları 23 ile 38 arasında değişen gruptan 4'ü karların altından çıkmayı başararak acil yardım çağırırken, diğer 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Utah Valisi Spencer Cox, bölgede çığ tehlikesinin hala devam ettiği uyarısında bulundu.

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