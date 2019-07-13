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ABD’de çatlak sesleri yükseliyor! ‘Aklını yitiren Trump görevden alınmalı’

ABD'li yazar Stephen King, Donald Trump'ın başkanlık döneminin, romanlarından daha korkunç olduğunu söyledi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 18:04
ABD’de çatlak sesleri yükseliyor! ‘Aklını yitiren Trump görevden alınmalı’

Sosyal paylaşım sitesi NowThisNews'de yayımlanan videoda Amerikalı bilim kurgu yazarı Stephen King, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi kurgusal karakterlerinden daha mı korkunç olduğu sorusuna, "Buna verilecek kısa cevap 'evet' olacaktır. Onun daha korkunç olduğunu düşünüyorum." cevabını verdi.

1979'da yayımlanan "Çağrı" (The Dead Zone) adlı romanında Trump'ın iktidara yükselişini öngördüğünü kaydeden King, romanda olduğu gibi ana akımın dışından gelen ve Amerikan toplumunun hayal gücünü ele geçiren bir siyasetçinin mümkün olabileceğinden o dönemde emin olduğunu söyledi.

King, romandaki ana karakterlerden biri olan, acımasız iş adamıyken siyasetçiye dönüşen Greg Stillson'ın "Trump ortaya çıkana kadar kimsenin inanamayacağı ya da düşünemeyeceği çılgın bir şey" olarak görüldüğünü söyledi.

Kitabı yazdığı zaman diliminde Stillson benzeri birinin, ABD başkanlığına gelmesinin ardından 3. dünya savaşının başlaması endişesini taşıdığını söyleyen King, "öcü" olarak tanımladığı karakterine bugünkü ABD başkanıyla sahip olduklarını ifade etti.

"Giderek aklını yitiyor"

Trump'ın başkanlığa uygun olmadığını ve görevden alınması gerektiğini dile getiren King, Trump'ın Twitter kullanımını "giderek aklını yitiren bir zihne açılan pencere" olarak tanımlamıştı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 18:04
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