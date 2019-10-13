ABD'de büyük panik! ÖSO kritik noktayı kapattı

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr



Özgür Suriye Ordusu ABD birliklerinin bulunduğu Kobani'ye çıkan ana yolu kapatarak ulaşımı kesti. Yaşanan bu gelişme sonrasında CNN İnternational'a bölgeden canlı yayınla bağlanan ABD'li bir yetkili 'Kobani'ye çıkan ana hattın kesilmesi stratejik bir krize sebep olacak." dedi. ABD'li üst düzey yetkili CNN'e yaptığı açıklamasında şunları söyledi:



"Suriye'de bulunan Amerikan güçlerinin geri çekilmesi için resmi emir almadık. Türk Askeri'nin M-4 Karayolu boyunca çok sayıda kontrol noktası kurduğunu biliyoruz. Kobani'ye çıkan kesmeleri ABD ve SDF'nin artık haberleşme hatlarını kontrol edemeyeceği anlamına geliyor."



"ABD kuvvetleri tehdit altında. Barış Pınarı Harekatı derhal durdurulmazsa ABD ile Türkiye arasında diplomatik kriz daha da artacak."



Öte yandan SDF Sözcüsü Mustafa Bali, twitter hesabından paylaştığı mesajla tüm DAEŞ militanlarının Ain Issa Kampı'ndan kaçtıklarını duyurdu.



DAEŞ'liler Ain Issa Kampı'nda aileleri ile birlikte barınıyorlardı.



Bu arada Türk Askeri Birlikleri'ni taşıyan tanklar, Tal Tamr ve Ain Issa arasındaki M-4 karayolundan geçişini de tamamladı.