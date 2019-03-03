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ABD'de büyük deprem! Trump görevden alınabilir

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Başkanı Demokrat Jerrold Nadler, Donald Trump'ın Rusya soruşturmasında adaleti engelleyip engellemediğine yönelik soruşturma başlatmak amacıyla belge talep edeceklerini duyurdu. Nadler, ileri ki süreçte Trump'ın görevden alınabileceğini iddia etti.

03 Mart 2019 Pazar 22:12
ABD'de büyük deprem! Trump görevden alınabilir

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Başkanı Demokrat Jerrold Nadler, Beyaz Saray ve Adalet Bakanlığı dahil 60'ın üzerinde yetkiliden, ABD Başkanı Donald Trump'un Rusya soruşturmasında adaleti engelleyip engellemediğini soruşturmak üzere belge talep edeceklerini açıkladı.

Amerikan ABC News kanalına konuşan Nadler, Rusya'nın, 2016 ABD başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarına yönelik soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'un soruşturmaya yönelik adaleti engelleme girişimlerinin olup olmadığının Adalet Komitesi tarafından soruşturulacağını anlatan Nadler, "Adaletin engellenmesi, yolsuzluk ve iktidarın kötüye kullanılmasına ilişkin mevcut davaya yönelik soruşturmaları Amerikan halkıyla paylaşmak üzere, yarın (Trump'ın oğlu) Donald Trump Jr. ve Allen Weisselberg dahil Beyaz Saray ve Adalet Bakanlığından 60'ın üzerinde yetkiliden, belge taleplerimizi hazırlayacağız." ifadesini kullandı.

Görevden alınabilir

Nadler, Trump'un Rusya soruşturmasında adaleti engellediğine inanıp inanmadığına yönelik bir soruya ise "Evet, inanıyorum." diye yanıt verdi.

Trump'un görevden alınma sürecine ilişkin ise Nadler, "Daha o noktaya gelmeye çok var." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 22:12
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  2. Trump
  3. ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Başkanı Demokrat Jerrold Nadler

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