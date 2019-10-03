0553 313 94 23

ABD'de bombardıman uçağı düştü: 7 ölü

II. Dünya Savaşı döneminden kalma bombardıman uçağı, kalkışından 5 dakika sonra düştü. Kazada 7 kişi hayatını kaybeerken, 6 kişi de yaralandı.

03 Ekim 2019 Perşembe 12:06
ABD'de bombardıman uçağı düştü: 7 ölü

ABD’nin Connecticut eyaletinde bulunan Bradley Uluslararası Havaalanı’nda, II. Dünya Savaşı döneminden kalma B-17 modeli antika bir bombardıman uçağı, kalkıştan 5 dakika sonra düştü.

7 ölü 6 yaralı

2 pilot, 1 yardımcı ve 10 yolcuyu taşıyan uçakta 7 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Uçak pistten kayarak uzaklaştığı sırada yer görevi yapanlar arasında da yaralıların olduğu bildirildi.

İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma

Bradley Uluslararası Havaalanı, bu hafta II. Dünya Savaşı döneminden kalma antika uçaklara ev sahipliği yapıyordu. Amaç, II. Dünya Savaşı'na katılan askerleri onurlandırmaktı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 12:06
  1. ABD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İŞKUR kamu kurum ilanları İŞKUR özel sektör iş ilanları
    1. İŞKUR kamu kurum ilanları İŞKUR özel..
    2. Volkswagen'in ardından bir dünya..
    3. Krizlerle gündemden düşmeyen..
    4. Erzurum'da tarihi kale keşfedildi!
    5. İstanbul'daki barajlardan kötü haber!..
    6. Ankara'da havai fişekler yangına neden..
    7. AYM'den tepki çeken Sırrı Süreyya..
    8. Suriye Rusya’nın silah test üssü!
    9. Abdurrahman Dilipak’tan ‘FETÖ..
    10. Depremde hasar gören minarenin..
    11. Süt fiyatlarına zam yapıldı!
    12. Zalimler ya masada, ya da sahada..
    13. CHP’li belediye Emir Başer’i garson..
    14. NATO gemileri Çanakkale'de
    15. Galatasaray eski Başkanı konkordato..
    16. ﻿Erdoğan istese Mursi desteğini..
    17. Isparta Keçiborlu TOK kentsel dönüşüm..
    18. Albayrak'tan enflasyon açıklaması
    19. Mısır gösterilerinin mimarı ilk kez..
    20. Milletvekilinin evinde intihar..
    21. ABD'de bombardıman uçağı düştü: 7 ölü
    22. Araştırma görevliliğine atamalarda 35..
    23. Işınlanmış gıdalara etiket zorunluluğu..
    24. ABD'den şaka gibi güvenli bölge..
    25. İran, Irak'a sınır kapılarını kapattı!
    26. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura..
    27. Her şey sosyal medyada bir 'an' için..
    28. Terör örgütü YPG/PKK'ya ağır darbe:..
    29. Büyük kulüpler sezona kötü başlangıç..
    30. 'Uzay enkazı' insanlığın keşif..
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    'Bugün seçim olsa' anketi sonuçları açıklandı
    'Bugün seçim olsa' anketi sonuçları açıklandı
    Metrobüs krizinin sebebi oldu!
    Metrobüs krizinin sebebi oldu!
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2019
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor