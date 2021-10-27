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Dünya ABD'de bomba alarmı
Dünya

ABD'de bomba alarmı

Washington Polisi, Kongre Binası yakınlarında bulunan Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığındaki bomba tehdidi nedeniyle alarm durumuna geçti.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 19:33:00 -
ABD'de bomba alarmı

ABD Sağlık Bakanlığındaki "bomba tehdidi" nedeniyle başkent Washington DC'de ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokağın trafiğe kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi.

Washington DC Polisi, Kongre Binası yakınlarındaki Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığındaki bomba tehdidi nedeniyle alarma geçti.

İhbar nedeniyle ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokak trafiğe kapatılırken, Kongre ve bakanlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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