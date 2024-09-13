ABD’de bireysel silahlanma krizi!

Araştırmalara göre; ABD her 100 kişiye 121 silah düşerken bu hafta içerisinde ülkede iki liseye silahlı baskın düzenlendi. İlkinde 4 kişi hayatını kaybederken son olarak bugün Teksas'ta okulu silahlı saldırıyla tehdit eden iki kız çocuğu gözaltına alındı.



Teksas'ın Laredo kentinde 12 yaşındaki iki kız çocuğu, kendi ortaokullarında silahlı saldırı gerçekleştirecekleri tehdidinde bulundukları iddiasıyla gözaltına alındı. Laredo Polis Teşkilatı, kimlikleri açıklanmayan kızların pazar günü gözaltına alındığını ve tehditte bulunduklarını itiraf ettiğini duyurdu.

Laredo Bağımsız Okul Bölgesi, kızların öğrencisi olduğu Cigarroa Ortaokulu'nda ve Cigarroa Lisesi'nde pazartesi günü dersleri iptal etti. Çevredeki ilkokullarda "ek güvenlik protokolleri" uygulandı. Laredo polisi, toplumun 10'dan fazla üyesinden aldığı ihbarların ardından pazartesi günü gece yarısı okul bölgesini tehdit konusunda uyardı.

4 Kişiyi öldürdü

Yine 14 yaşındaki zanlı Colt Gray isimli bir çocuk ABD'nin Georgia eyaletindeki bir lisede silahlı saldırı düzenleyerek 4 kişinin ölümüne neden oldu.