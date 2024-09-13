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Dünya ABD’de bireysel silahlanma krizi!
Dünya

ABD’de bireysel silahlanma krizi!

Yeniakit Publisher
2024-09-13 00:53:00 -
ABD’de bireysel silahlanma krizi!

Sivillerin sahip olduğu silah sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD’de bireysel silahlanmanın getirdiği sorunlar baş göstermeye başladı. Son yıllarda yıllarda ABD’de sivil silahlı baskınlar artarken bu hafta içerisinde iki lisede silahlı eylem yapıldı.

Araştırmalara göre; ABD her 100 kişiye 121 silah düşerken bu hafta içerisinde ülkede iki liseye silahlı baskın düzenlendi. İlkinde 4 kişi hayatını kaybederken son olarak bugün Teksas'ta okulu silahlı saldırıyla tehdit eden iki kız çocuğu gözaltına alındı.


Teksas'ın Laredo kentinde 12 yaşındaki iki kız çocuğu, kendi ortaokullarında silahlı saldırı gerçekleştirecekleri tehdidinde bulundukları iddiasıyla gözaltına alındı. Laredo Polis Teşkilatı, kimlikleri açıklanmayan kızların pazar günü gözaltına alındığını ve tehditte bulunduklarını itiraf ettiğini duyurdu.

Laredo Bağımsız Okul Bölgesi, kızların öğrencisi olduğu Cigarroa Ortaokulu'nda ve Cigarroa Lisesi'nde pazartesi günü dersleri iptal etti. Çevredeki ilkokullarda "ek güvenlik protokolleri" uygulandı. Laredo polisi, toplumun 10'dan fazla üyesinden aldığı ihbarların ardından pazartesi günü gece yarısı okul bölgesini tehdit konusunda uyardı.

4 Kişiyi öldürdü

Yine 14 yaşındaki zanlı Colt Gray isimli bir çocuk ABD'nin Georgia eyaletindeki bir lisede silahlı saldırı düzenleyerek 4 kişinin ölümüne neden oldu.

 

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Yorumlar

KARADAGLI

DAHA FAZLA SILAH ?ABD NIN KOMIK ACIKLAMASI"BIR SILAHI MASANIN UZERINE KOYARSAN O SILAHA DOKUNMADIKCA BIRSEY OLMAZMIS" VE TEK BIR ABD LI DEMIYORKI O SILAHIN MASADA NE ISI VAR HAHAHA BOYLE BIR MANTIK OLABILIR MI ALLAH ASKINA SILAH LOBISI VE YAHUDI LOBISI ABD DEN DAHA GUCLU HALE GELMIS VE ABD YI UCURUMA DOGRU GOTURUYORLAR YAKINDA BELKI BIR IC SAVAS CIKARSA SASIRMAMAK LAZIM

Vay vay

Bizde de milyonlarca ruhsatsız silah var...
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