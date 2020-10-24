  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'de bir siyahiyi öldüren, diğerini de yaralayan polis kovuldu
Aktüel

ABD'de bir siyahiyi öldüren, diğerini de yaralayan polis kovuldu

Yeniakit Publisher
2020-10-24 13:20:40 -
ABD'de bir siyahiyi öldüren, diğerini de yaralayan polis kovuldu

WAUKEGAN (AA) - ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde siyahi Amerikalı Marcellis Stinnette'i salı günü trafik çevirmesi sırasında vurarak öldüren polis görevden alındı.

Waukegan Polis Şefi Wayne Walles, kimliği açıklanmayan polis memurunun "birçok politika ve prosedür ihlali" yaptığını açıkladı.

Walles, polisin 19 yaşındaki siyahi Marcellis Stinnette'i öldürerek ve şoför koltuğundaki kız arkadaşı Tafara Williams'ı yaralayarak prosedürleri ihlal ettiğini belirtti.

Konuyla ilgili başka bir bilgi vermeyen Walles, söz konusu polisin görevine son verildiğini ifade etti.

Waukegan Emniyeti Müdürlüğünden yapılan açıklamada, genç çifti vuran polisin Latin kökenli olduğu ve 5 yıldır Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, aracı ilk durduran polisin beyaz olduğu bilgisine yer verildi.

Salı günü geç saatlerde yapılan trafik çevirmesinde durdurulan aracın şoförü Williams'ın, ikinci polisin kendilerine yaklaşması üzere aracı geri geri sürmeye başladığı aktarılan açıklamada, polislerin bunun üzerine ateş açtığı kaydedildi.

Olayda, 19 yaşındaki siyahi Stinnette hayatını kaybetmiş, kız arkadaşı Williams da yaralanmıştı.

Araçta daha sonra yapılan aramada silah bulunmamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savcı Sayan'dan olay sözler: Meral Akşener karşı çıktığı için...
Gündem

Savcı Sayan'dan olay sözler: Meral Akşener karşı çıktığı için...

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İP ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sözde Karabağ lideri dünyaya rezil oldu... Putin'e açık açık yalvardı
Dünya

Sözde Karabağ lideri dünyaya rezil oldu... Putin'e açık açık yalvardı

Kahraman Azerbaycan ordusu karşısında perişan olan Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan, Karabağ'ın geçmişte Çarlık Rusya'sının bir pa..
Melih Gökçek paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ermeni vatandaşları askere böyle götürülüyor
Gündem

Melih Gökçek paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ermeni vatandaşları askere böyle götürülüyor

Dağlık Karabağ bölgesinde darbe üstüne darbe yiyen Ermenistan, cepheden kaçan askerlerin yerini doldurmak için uyguladığı yöntem Ankara Büyü..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay