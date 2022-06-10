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Dünya ABD'de bir şirketin üretim tesisine giren silahlı saldırgan 3 kişiyi öldürdü
Dünya

ABD'de bir şirketin üretim tesisine giren silahlı saldırgan 3 kişiyi öldürdü

ABD'nin Maryland eyaletindeki bir üretim tesisindeki silahlı saldırıda 3 kişi öldü, saldırgan yaralı halde yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 07:13:00 -
ABD'de bir şirketin üretim tesisine giren silahlı saldırgan 3 kişiyi öldürdü

Washington İlçe Şerifi Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Smithsburg bölgesinde bulunan Columbia Machine, Inc. isimli şirketin üretim tesisine giren saldırganın birden fazla kişiyi öldürdüğü belirtildi.

Daha sonra Vali Larry Hogan tarafından yapılan açıklamada, söz konusu saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Açıklamaya göre saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen zanlı yaralı ele geçirildi, operasyonda bir polis yaralandı.

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