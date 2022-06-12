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Dünya ABD'de bir silahlı saldırı daha
Dünya

ABD'de bir silahlı saldırı daha

ABD'nin Los Angeles kentinde bir partide düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 19:34:00 -
ABD'de bir silahlı saldırı daha

ABD'nin Californiya eyaletinde yer alan Los Angeles kentinde bir yer altı deposunda düzenlenen partiye silahlı saldırı düzenlendi. Yazın başlangıcını kutlamak için düzenlenen partiye, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekiplerinin sevk edilmesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis 2 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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