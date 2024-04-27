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Sağlık ABD'de bir lisede iki gencin kavgası sosyal medyada gündem oldu
Sağlık

ABD'de bir lisede iki gencin kavgası sosyal medyada gündem oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-27 10:26:00 -

İki lise öğrencisinin kavgasını ayırmak isteyen öğretmen, yanlışlıkla kendisine yumruk atan öğrenciyi dövdü.

İki lise öğrencisinin kavgası sırasında araya giren öğretmen, kavga eden öğrencileri ayırmak isterken yanlışlıkla kendisine yumruk atan öğrenciyi dövdü. Olay, öğrenciler tarafından cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından geniş çapta tartışmalara neden oldu. Öğrencinin yanlışlıkla öğretmene yumruk attığı ve öğretmenin karşılık verdiği detaylar da haberde yer aldı. Öğretmenin ve öğrencinin durumuyla ilgili okul yönetimi ve ilgili makamların soruşturma başlattığı belirtildi.

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