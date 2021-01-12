ABD'de bir kadının karnını yararak bebeğini çalan kadının infazı durduruldu

ABD'de 17 sene önce hamile bir kadını önce boğan, ardından da karnını yararak bebeğini çalan kadının idamı koronavirüs nedeniyle bugüne ertelenmişti. Ülkede 68 yıl aradan sonra idam cezası uygulanacak olan kadının cezasına saatler kala idamın yeniden ertelendiği duyuruldu.

ABD'de yaşayan 52 yaşındaki Lisa Montgomery isimli kadın, 2004 yılında Bobbie Jo Stinnett isimli hamile kadını vahşice katletti.

Genç kadını önce boğan Montgomery, ardından da karnını yararak bebeğini çalmaya çalıştı.

Zehirli iğneyle idam edilecek

Vahşi cinayetin hemen ardından cezaevine gönderilen Montgomery'ye idam cezası verildi. 2007 yılında idam cezasına çarptırılan Lisa Montgomery'nin 8 Aralık'ta, zehirli iğneyle infaz edileceğini açıklandı. Ancak katilin avukatının koronavirüse yakalanması gerekçe gösterilerek idamın 12 Ocak'ta yapılması kararlaştırıldı.

İdama saatler kala infazı durduruldu

Bugün gerçekleştirilmesi beklenen infaz, idama saatler kala durduruldu. Kararın gerekçesinde ise Montgomery'nin akıl sağlığının infaza elverişli olup olmadığının belirlenmesi için yeni bir duruşma yapılması gerektiğine karar verildiği belirtildi.

Montgomery'nin avukatlarının mahkemede, müvekkillerinin beyin hasarlı doğduğunu ve akli dengesinin yerinde olmadığını söylediği öğrenildi

CNN, savcılığın bu kararı temyiz edeceğini duyurdu.

Ne olmuştu?

Lisa Montgomery, kurbanı Bobbie Jo Stinnett'le internette tanışarak bir süre online sohbet etmiş, zavallı kadını kendisinin de hamile olduğuna inandırarak buluşmaya ikna etmişti.

Evine gittiği Bobbie Jo Stinnett'i önce boğan sonra da bıçakla karnını yararak bebeğini çalan Montgomery, cinayetin ertesi günü olayda mucize şekilde hayatta kalan bebekle birlikte bir ahırda saklanırken yakalanarak, tutuklanmıştı.