ABD'de bir darbe önlemi daha

Site tarafından yapılan açıklamada, “Katılımcıların şiddet riski nedeniyle GoFundMe, seyahat masrafları için oluşturulan bir çok yardım kampanyasını platformdan kaldırmıştır.” ifadesi paylaşıldı.

Açıklamada, 6 Ocak’ta Kongreye yapılan baskın ve yaşanan şiddet olayları kınanırken, seçimler konusunda yanlış bilgi ve komplo teorileri yayan girişimleri kapsayan faaliyetlerin bundan sonra sitede yer bulamayacağı kaydedildi.

İnternet üzerinden ödeme işlemi gerçekleştiren “Stripe” sitesi de ABD Başkanı Donald Trump’ın kampanyasına yönelik bağışları artık işleme koymayacağını bildirdi.

Siteden yapılan açıklamada, kullanıcılarına şiddeti teşvik eden yüksek riskli eylemlere yönelik para alışverişine girmemeleri çağrısında bulunuldu.

Devir teslim töreni için önlemler alındı

Dünyanın en büyük rezervasyon ve konaklama paylaşım sitesi Airbnb de 11 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Kongre baskınının ardından Joe Biden'in 20 Ocak'taki göreve başlama töreni öncesinde başkent Washington bölgesinde yapılan rezervasyonları incelediğini duyurmuştu.

Açıklamada, nefret grupları ve şiddet olaylarıyla ilişkili kişilerin yaptığı rezervasyonların gözden geçirildiği ve başkentte konaklamasına izin verilmeyeceği belirtilmişti.

Washington'da yetkililer, aralarında Airbnb'nin de olduğu bazı rezervasyon ve konaklama hizmeti sağlayan şirketlerden 20 Ocak'ta Biden'in göreve başlama töreni bitene kadar kayıt tutmalarını istemişti.

ABD Kongre binasından çıkan olaylar

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nı onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, 3 Kasım Başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığı gerekçesiyle gösteri düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçilerinden bir grup, polis barikatını aşarak Kongre binasına girmişti.

Yaklaşık 4 saat süren baskın ülkede büyük yankı ve tepkiye neden olurken, olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.