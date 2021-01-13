  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de bir darbe önlemi daha
Dünya

ABD'de bir darbe önlemi daha

ABD’de internet üzerinden bağış toplama sitesi “GoFundMe”, siyasi içerikli toplanma için verilen bağışları yasakladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 05:04:00 -
ABD'de bir darbe önlemi daha

Site tarafından yapılan açıklamada, “Katılımcıların şiddet riski nedeniyle GoFundMe, seyahat masrafları için oluşturulan bir çok yardım kampanyasını platformdan kaldırmıştır.” ifadesi paylaşıldı.

Açıklamada, 6 Ocak’ta Kongreye yapılan baskın ve yaşanan şiddet olayları kınanırken, seçimler konusunda yanlış bilgi ve komplo teorileri yayan girişimleri kapsayan faaliyetlerin bundan sonra sitede yer bulamayacağı kaydedildi.

İnternet üzerinden ödeme işlemi gerçekleştiren “Stripe” sitesi de ABD Başkanı Donald Trump’ın kampanyasına yönelik bağışları artık işleme koymayacağını bildirdi.

Siteden yapılan açıklamada, kullanıcılarına şiddeti teşvik eden yüksek riskli eylemlere yönelik para alışverişine girmemeleri çağrısında bulunuldu.

Devir teslim töreni için önlemler alındı

Dünyanın en büyük rezervasyon ve konaklama paylaşım sitesi Airbnb de 11 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Kongre baskınının ardından Joe Biden'in 20 Ocak'taki göreve başlama töreni öncesinde başkent Washington bölgesinde yapılan rezervasyonları incelediğini duyurmuştu.

Açıklamada, nefret grupları ve şiddet olaylarıyla ilişkili kişilerin yaptığı rezervasyonların gözden geçirildiği ve başkentte konaklamasına izin verilmeyeceği belirtilmişti.

Washington'da yetkililer, aralarında Airbnb'nin de olduğu bazı rezervasyon ve konaklama hizmeti sağlayan şirketlerden 20 Ocak'ta Biden'in göreve başlama töreni bitene kadar kayıt tutmalarını istemişti.

ABD Kongre binasından çıkan olaylar

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nı onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, 3 Kasım Başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığı gerekçesiyle gösteri düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçilerinden bir grup, polis barikatını aşarak Kongre binasına girmişti.

Yaklaşık 4 saat süren baskın ülkede büyük yankı ve tepkiye neden olurken, olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk savunma sanayii hedefte! Harekete geçtiler
Gündem

Türk savunma sanayii hedefte! Harekete geçtiler

Emniyet ve MİT'in savunma sanayii sektöründeki casusluk girişimine yönelik operasyonu gözleri yeniden Türkiye'nin bu alandaki başarılarına ç..
ABD'den Türkiye için tepki çeken F-35 kararı
Dünya

ABD'den Türkiye için tepki çeken F-35 kararı

S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışını iptal eden ABD'den yeni bir açıklama geldi. Pentagon Sözcüsü Thomas Campbell, "Tü..
Yılmaz Özdil, şiddet olaylarıyla yine İslam'ı hedef aldı
Medya

Yılmaz Özdil, şiddet olaylarıyla yine İslam'ı hedef aldı

Yakın zamanda yağmur duasıyla dalga geçtiği için eleştirilerin hedefi olan Yılmaz Özdil, 'Zeynep' ismi üzerinden Türkiye'de 'şiddet' olaylar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay