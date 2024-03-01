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Ekonomi ABD'de bir banka daha can çekişiyor!
Ekonomi

ABD'de bir banka daha can çekişiyor!

Yeniakit Publisher
2024-03-01 02:43:00 -
ABD'de bir banka daha can çekişiyor!

Hisseleri çakılan New York Community Bank, ocak ayı sonunda yayımladığı bilançosuyla yatırımcısına hayal kırıklığı yaşattı. Önlem olarak banka yönetimi yeni bir CEO'yu göreve getirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, Alessandro DiNello'nun derhal geçerli olmak üzere Thomas Cangemi'nin yerine CEO olarak atandığı bildirildi.

New York Community Bank, DiNello'yu şubat ayı başında operasyonlarını istikrara kavuşturmak için Yönetim Kurulu Başkanı görevine getirmişti.

Banka ayrıca, dördüncü çeyrek finansal sonuçlarında değişikliğe giderek, dahili risk yönetimine ilişkin açıklama ekledi.

New York Community Bank'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde, iç kredi incelemesine dair iç kontrollerde etkin olmayan gözetim, risk değerlendirme ve izleme faaliyetlerinden kaynaklanan zayıflıkların tespit edildiği belirtildi.

ABD'nin bölgesel bankalarından New York Community Bank, 31 Ocak'ta 2023'ün dördüncü çeyreğine ait bilançosunu açıklamış ve kar beklentilerinin aksine zarar bildirmişti.
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Bankadan yapılan açıklamada, geçen yılın son çeyreğinde 886 milyon dolar gelir sağlandığı ve 252 milyon dolar zarar edildiği kaydedilirken, temettü kesintisine gidildiği ve hissedarlara yapılan 3 aylık ödemenin 5 sente düşürüldüğü aktarılmıştı.

Bankanın hisselerindeki kayıp, bilançosunu yayımladıktan bu yana yüzde 50'yi aştı.

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