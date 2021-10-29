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Dünya ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte...
Dünya

ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte...

ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 127 artışla 743 bin 369’a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 16:56:00 -
ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte...

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 122 bin 85 artışla 45 milyon 827 bin 172'ye çıktı.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı sayısı 743 bin 369 olarak kayıtlara geçti.

​​​​​​​California, 4 milyon 906 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 231 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 678 binden fazla vakayla Florida izledi. 71 bini aşkın can kaybıyla da ilk sırada California yer alırken ölü sayısı Texas'ta 70 bini, Florida'da 59 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 79,8’ine en az bir doz, yüzde 69,2’sine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 8,1’ine ise takviye dozu yapıldı.

Ülkede 221,3 milyondan fazla kişiye ilk doz, 191,2 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 15,4 milyondan fazla kişiye ise takviye dozu aşı yapıldı.

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