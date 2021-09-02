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Dünya ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte...
Dünya

ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte...

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1970 artarak 642 bin 93'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 16:59:00 -
ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte...

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 39 milyon 201 bini aştı. Virüs nedeniyle son 24 saatte 1970 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı sayısı 642 bin 93'e çıktı.

California, 4 milyon 383 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 639 bini aşkın vakayla Texas ve 3 milyon 223 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 66 bin 36 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 57 bin 381, New York'ta ise 54 bin 282 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 74'ünden fazlası en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 74'ünden fazlasına en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 205 milyon 527 binden fazla kişiye ilk doz, 174 milyon 600 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

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